Одесские депутаты попытались уволить Ройтбурда с поста директора Художественного музея

Художника обвиняли в том, что он не пустил депутатскую комиссию осмотреть запасники музея

Александр Ройтбурд. Фото: Facebook

Депутаты Одесской областного совета попытались уволить известного украинского художника Александра Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея. Соответствующие предложение внесли в повестку дня сегодняшней сессии областного совета.

Вопрос инициировал депутат Виталий Саутенков из фракции "Оппозиционного блока", который, к слову, не раз выступал против назначения художника на этот пост. Депутат заявил, что назначение Ройтбурда прошло с нарушениями и его деятельность, как директора музея, не успешна.

В ходе обсуждения временно исполняющая обязанности губернатора Светлана Шаталова заявила, что никаких оснований для снятия Ройтбурда с должности нет.

"В 2016 году Одесский художественный музей получил 551 618 гривен за свои билеты и услуги, в 2018 году эта цифра составила 1 миллион 760 тысяч 975 гривен. Кроме того, в 2016 году музей привлек 5200 гривен благотворительных взносов, а в 2018 году – 331 тысячу гривен", – подчеркнула Шаталова.

Также она напомнила, что музей участвует в двух грантовых проектах и привлек 600 тысяч гривен внебюджетных средств, кроме того, у музея есть программа развития, она стала дополнением к контракту директора, разрывать который нет оснований.

В свою очередь, Саутенков, озвучил одну из претензий к Ройтборду – якобы он не пустил депутатскую комиссию осмотреть запасники и не отвечает на депутатские запросы.

"Если человек готов отвечать за музей, пускай он соответствует своему призванию, а именно отвечает на запросы депутатов", – сказал депутат.

В поддержку Ройтбурда высказался глава облсовета Анатолий Урбанский.

"Я знаю, что назначение Ройтбурда было принято с нарушениями, но я поддерживал и буду его поддерживать", - отметил он.

Вопрос об увольнении директора художественного музея в повестку дня все-таки внесли, но решение так и не приняли: голосов не хватило.

Напомним, что Александр Ройтбурд работает директором одесского музея с марта 2018 года. До этого он победил в конкурсе на эту должность еще в декабре 2017-го.

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