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Одесский визит ВМС Турции: селфи с кораблями и часть стратегии НАТО

Сегодня, 19:11

Журналисты "Сегодня" побывали на военных кораблях и поделились эмоциями

Одесский визит ВМС Турции: селфи с кораблями и часть стратегии НАТО Одесса Журналисты "Сегодня" побывали на военных кораблях и поделились эмоциями

В морском порту Одессы, где утром 6 марта пришвартовались корабли ВМС Турции, собралось довольно много желающих посмотреть на заграничных гостей. Люди делали селфи на фоне моряков и внимательно рассматривали их вооружение, сообщает корреспондент "Сегодня".

У каждого корабля дежурило по одному военнослужащему в полной амуниции и с автоматом. Нас поразили размеры фрегата: огромная махина длиной почти 120 метров и шириной 15 метров никак не хотела помещаться целиком в кадр.

"Во время таких визитов мы можем видеть, как выглядят эти иностранные корабли, какая у них техника, что на мостике, сам корпус. Это хорошо для налаживания связей и для обмена опытом", – признался будущий моряк по имени Антон.

А вот на горожан постарше корабли произвели иное впечатление.

"С виду старый поношенный военный корабль, я бы сказал, морально устаревший. На НАТОвский флот не тянет", – считает одессит Владимир, с которым, в прочем, согласились далеко не все.

В Генеральном консульстве Турецкой республики в Одессе сообщили, что оба корабля открыты для экскурсий.

"Всех граждан и жителей города приглашают посетить корабли", – призвали дипломаты.

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в беседе с "Сегодня" отметил, что стратегическая цель США — обеспечить постоянное присутствие в акватории Черного моря.

"Фактически на сегодня акваторию Черного моря контролирует НАТО. Они (корабли НАТО. — Авт.) сменяют друг друга, проводят учения. Это происходит в преддверии того, что главным сейчас станет траверс (направление. — Авт.) Батуми – Одесса в плане поставок нефти из Азербайджана и Ирана в Европу", – объяснил эксперт.

По словам Жданова, Одесса и Батуми – это стратегические направления для НАТО, поэтому Альянс будет стараться обеспечить безопасность в регионе.

Напомним, ранее в Одессу заходил эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG75), который имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун" и несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение.  

Также мы сообщали, что в Черное море зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО, в которую входит флагман группы – плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".

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Тег Турция, Одесса, ВМС, корабли, вмф

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АВТОРЫ:

Полина Мордынская , Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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