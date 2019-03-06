В Одессу прибыли корабли военно-морского флота Турции: опубликованы фото

Одесситы смогут побывать на борту обоих турецких кораблей

В Одессу прибыли корабли военно-морского флота Турции: опубликованы фото 2019-03-06T11:26:00+02:00 Одесса Одесситы смогут побывать на борту обоих турецких кораблей















В порт Одессы с дружественным визитом прибыли два корабля Военно-морских сил Турецкой Республики – фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti, которые пришвартовались у морского вокзала.

Визит в Одессу проходит в рамках ежегодных учений ВМС Турции "Голубая родина-2019" (Mavi Vatan-2019)", – сообщает издание "Думская".

В турецком консульстве уже заявили, что одесситы могут побывать на обоих кораблях – посещение будет открыто 6 марта, с 14 до 17 часов, а также 7 марта – с 9:30 до 12:00 и с 14 до 17..

Отметим, что фрегат TCG Barbaros (F244) относится к классу МЕКО-200. Он был построен в Германии компанией Blohm+Voss и принят на вооружение в 1997 году. Полное водоизмещение – около 3400 тонн, длина 117 метров, ширина 15, осадка 4,25 метра.

На борту фрегата размещено разнообразное вооружение – ракетное, артиллерийское и зенитное, в том числе восемь шахтных пусковых установок Mk-41 для зенитных ракет Sea Sparrow и восемь установок для противокорабельных ракет "Гарпун". Авиационное вооружение – вертолет Sikorsky S-70B Seahawk.

Штурмовой катер TCG Marti принят на вооружение ВМС Турции в августе 1978 года. Это второй из восьми построенных катеров типа Dogan. Длина 58 метров, ширина 7,6, осадка 2,7 метра. Водоизмещение 436 тонн.

Он вооружен 76-мм артустановкой и 35-мм зенитными пушками. На кораблях этого типа впервые в ВМС Турции были установлены американские противокорабельные ракеты "Гарпун".

В ходе маневров, которые запланированы с 6 по 8 марта, 67 турецких боевых кораблей зайдут в 40 иностранных портов трех морей – Мраморном, Эгейском и Черном, в том числе посетят и российские порты.

Напомним, ранее в Одессу заходил эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG75), который имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун" и несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение.

Также мы сообщали, что в Черное море зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО, в которую входит флагман группы – плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".

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