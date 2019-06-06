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Одесского наркодилера отправили на пять лет за решетку

6 июня, 20:24

Копы задержали мужчину во время получения очередной партии наркотиков

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Одессита приговорили к пяти годам лишения свободы за контрабанду и продажу наркотиков. Оперативники Службы безопасности Украины установили, что мужчина через международный почтовый сервис наладил поставки психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Товар" делец сбывал на территории региона местным наркозависимым лицам через так называемые "закладки". Подозреваемого задержали его в ноябре прошлого года при получении очередного почтового отправления с 50 граммами психотропов", – заявили в ведомстве.

Во время обысков по месту проживания одессита правоохранители изъяли более трех с половиной килограммов подготовленных для продажи наркотиков и другие доказательства его противоправной деятельности.

Киевский районный суд Одессы признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров" и приговорил его к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в центре Днепра задержали группу наркоторговцев. После закупки за границей дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.


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Тег Одесса, наркотики, приговор, наркодилер

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АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

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