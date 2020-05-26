Одинокие танцы: в ночных клубах Одессы ввели новые правила

Развлекательные заведения обязали проводить дезинфекции и следить за социальной дистанцией

В ночных клубах Одессы, где ранее нарушали правила карантина, начали проводить дезинфекцию и стимулировать посетителей соблюдать социальную дистанцию.

Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, сообщает УСИ.

"Развлекательные заведения нас услышали и ситуация на этих выходных уже лучше. Эти клубы начали соблюдать меры по поводу дезинфекции и социальной дистанции. На полу появились специальные маркеры, которые не позволяют большим группам людей между собой общаться", - рассказал заместитель одесского градоначальника Павел Вугельман.

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Стоит добавить, что "социальной" дистанцией между людьми является расстояние в полтора-два метра, которое усложняет передачу вируса.

Ранее чиновники заявляли о готовности закрыть клуб, два ресторана и бар, где нарушали правила карантина.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что нарушителям карантина следует помнить, что количество зараженных коронавирусом и летальных случаев продолжает расти.

Также мы сообщали, что Минздрав запустил всеобщее тестирование на антитела к COVID-19 в Украине.

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