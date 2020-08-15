Операция с танкером Delfi: владелец хотел запретить работы, а водолазы копали траншею

В Одессе в акватории пляжа "Дельфин" продолжаются работы по подготовке к подъему затонувшего танкера Delfi.

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Как сообщили в Администрации морских портов Украины, водолазы завершили удаление песка с помощью насосов, изготавливали "пластыри" и втулки, чтобы закрыть пробоины в корпусе, а также готовили трос для демонтажа.

Параллельно водолазы занимались поиском крышки сорванного люка части судна, а также готовят подводную траншею для возможности смещения каменной гряды.

Ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль АМПУ.

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Между тем судовладелец через суд пытался запретить проведение работ на затонувшем судне, однако судья Хозяйственного суда Киева отклонил это ходатайство.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу назвал затонувший танкер "позором" для страны и города, а также приказал "убрать эту махину".

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Напомним, из-за того, что из танкера вылились нефтепродукты, случившееся определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

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