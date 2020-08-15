Операция с танкером Delfi: владелец хотел запретить работы, а водолазы копали траншею

В Одессе в акватории пляжа "Дельфин" продолжаются работы по подготовке к подъему затонувшего танкера Delfi.
Как сообщили в Администрации морских портов Украины, водолазы завершили удаление песка с помощью насосов, изготавливали "пластыри" и втулки, чтобы закрыть пробоины в корпусе, а также готовили трос для демонтажа.
Параллельно водолазы занимались поиском крышки сорванного люка части судна, а также готовят подводную траншею для возможности смещения каменной гряды.
Ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль АМПУ.
Между тем судовладелец через суд пытался запретить проведение работ на затонувшем судне, однако судья Хозяйственного суда Киева отклонил это ходатайство.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу назвал затонувший танкер "позором" для страны и города, а также приказал "убрать эту махину".
Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Напомним, из-за того, что из танкера вылились нефтепродукты, случившееся определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня.
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