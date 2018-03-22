Открыто для людей: в Одессе активисты пробрались в закрытую гостиницу

Сегодня, 20:20

Горожане спасают памятник архитектуры

Фото: mayak.org.ua
Фото: mayak.org.ua

Активисты проникли в здание гостиницы "Большая Московская" на ул. Дерибасовской, которое является памятником архитектуры и уже более пяти лет закрыто. На балконах они вывесили плакаты с надписями: "Это собственность одесситов" и "Открыто для людей".

"Мы ничего не захватывали, мы выступаем за то, чтобы здание вернулось в собственность горожан и не повторило судьбу отеля "Империал", Масонского дома, дома Руссова и дома Либмана (после перехода к частникам они полностью или частично разрушились. — Авт.)", — рассказал один из участников акции Константин Василец.

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Внутри гостиницы. Вместо номеров — голые стены и кирпичи. Фото: mayak.org.ua

Активисты обещали взять здание под охрану и показали интерьер: голые стены, трубы, кирпич и стройматериалы в мешках.

К правоохранителям собственник не обращался. "Данный факт зарегистрировали, и по нему проводится проверка", — рассказали нам в отделе коммуникации облполиции.

Ранее сообщалось, что сегодня в Запорожье бойцы АТО подрались с полицией, пытаясь освободить активиста.

Напомним, 27 февраля под зданием Верховной Рады произошли стычки силовиков и активистов. Правоохранители оттеснили митингующих от ограждения возле здания парламента и отобрали у них шины, которые, вероятно, планировалось поджечь. После этого активисты начали бросать в полицейских различные предметы, в том числе полетели и бутылки с дымовыми шашками.
активисты, памятник, гостиница, памятник архитектуры

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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