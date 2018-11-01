Пожар в лагере Виктория: строителей подозревают в хищении

Сегодня, 03:04

Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1,7 млн гривен

Последствия пожара. Фото: &quot;Думская&quot;
Последствия пожара. Фото: "Думская"

Руководитель субподрядной организации, которая занималась реконструкцией детского лагеря Виктория, подозревается в завладении 1,7 млн гривен бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области в среду, 31 октября.

Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1,7 млн гривен за выполнение условий договора в то время, как строительно-монтажные и другие работы эти предприятия не осуществляли. Руководителю фирмы вручили ходатайство об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кроме того, в ведомстве напомнили, что этот же чиновник подозревается в присвоении 400 тыс. гриве бюджетных средств, полученных от городского совета на выполнение работ, путем служебного подлога строительной документации.

В свою очередь издание Думская сообщает, что речь идет о директоре и владельце ООО Стройсоцстандартрозвиток Станиславе Чернышеве, которого привлек к строительству корпусов Виктории генподрядчик -  компания Юг-Укрстрой.

Напомним, из-за пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей. Трагедия потрясла Украину. Были открыты уголовное производство по статьям "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебная халатность".

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.
пожар, трагедия, строители, хищение, уголовное производство, лагерь Виктория

Вы сейчас просматриваете новость "Пожар в лагере Виктория: строителей подозревают в хищении". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: pushkinska.net

Одесский суд продлил арест экс-директору детского лагеря Виктория

12 Октября, 00:22

Содержание в СИЗО мужчине продлено еще на два месяца

Одесса

Остатки корпуса. На пепелище возобновили следственные действия. Фото: dumskaya.net

Годовщина трагедии в "Виктории": вход в лагерь закрыт, а родители наняли иностранных экспертов

14 Сентября, 06:10

"Сегодня" выяснила, как пережили этот год все, кого трагедия коснулась лично
Загрузка...

Одесса

Слидство.Инфо.

Пожар в лагере "Виктория": в одной из комнат найден второй кипятильник

14 Сентября, 02:25

Кипятильник нашли на месте одной из комнат, но не в той, с которой начался пожар

Одесса

Последствия пожара в детском лагере. Фото: Думская

На месте сгоревшего лагеря "Виктория" снова искали фрагменты тел погибших детей

12 Сентября, 22:14

Год назад в лагере сгорели трое девочек. Под подозрением оказались шесть человек

Одесса

Фото: "Думская"

По делу о смертельном пожаре в "Виктории" объявлено еще одно подозрение

4 Сентября, 16:22

Руководителю строительной фирмы-подрядчика грозит до восьми лет тюрьмы

Одесса

Фото: Думская

Дело "Виктории": замдиректора лагеря, растратившую 120 тыс. грн, доставят в суд принудительно

16 Августа, 20:33

Оба обвиняемых в суд не явились
Загрузка...