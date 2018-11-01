Пожар в лагере Виктория: строителей подозревают в хищении

Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1,7 млн гривен

Руководитель субподрядной организации, которая занималась реконструкцией детского лагеря Виктория, подозревается в завладении 1,7 млн гривен бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области в среду, 31 октября.

Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1,7 млн гривен за выполнение условий договора в то время, как строительно-монтажные и другие работы эти предприятия не осуществляли. Руководителю фирмы вручили ходатайство об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражу.

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Кроме того, в ведомстве напомнили, что этот же чиновник подозревается в присвоении 400 тыс. гриве бюджетных средств, полученных от городского совета на выполнение работ, путем служебного подлога строительной документации.

В свою очередь издание Думская сообщает, что речь идет о директоре и владельце ООО Стройсоцстандартрозвиток Станиславе Чернышеве, которого привлек к строительству корпусов Виктории генподрядчик - компания Юг-Укрстрой.

Напомним, из-за пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей. Трагедия потрясла Украину. Были открыты уголовное производство по статьям "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебная халатность".

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.