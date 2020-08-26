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По следам Delfi: к пляжу Затоки прибило рыболовную шхуну (фото, видео)

26 августа, 12:24

Руслан Ровик Руслан Ровик

Отдыхающие не обращают на судно особого внимания и загорают рядом с ним

В Одесской области, где продолжают поднимать танкер Delfi, к пляжу курортного поселка Затока прибило рыболовецкую шхуну.

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Судно стоит у берега в районе станции Морская и распространяет сильный запах дизельного топлива, сообщает "Думская".

При этом отдыхающие не обращают на шхуну особого внимания – возле нее продолжают загорать. В то же время, купаться там по-прежнему невозможно: в воде – зеленая "каша" из водорослей.

На борту судна находился капитан, который рассказал, что ночью у шхуны отказал мотор, и к утру ее прибило к берегу. Три человека экипажа не пострадали и утром матросы ушли договариваться о буксире, который вытащит судно обратно в море.

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Напомним, ранее в Одесской области, после шторма 22 ноября 2019 года затонул танкер Delfi: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Работы по подъему танкера Delfi, затонувшего у пляжа "Дельфин" могут быть закончены только в сентябре. Планируется, что, после очищения дна и уборки камней и кусков скал судно вновь попробуют поставить на киль. Этот этап планируют закончить уже к концу следующей недели.

Затем наступит второй этап, во время которого группа водолазов будет осушать и зачищать танкер, а также заделывать пробоины, обеспечив его плавучесть. Только после этого судно можно будет развернуть, вывести и отправить на утилизацию.

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курорт одесская область Затока шхуна
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