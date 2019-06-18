Во Львовской области за выходные утонули пять человек

В полиции призывают купальщиков не употреблять на отдыхе спиртное и не заплывать далеко от берега

Во Львовской области на воде погибли пять человек. Так, в одном из сел Самборского района утонул 27-летний местный житель. Он пошел купаться после употребления спиртного, а когда заплыл на середину озера, назад вернуться не смог.

Тело еще одного утопленника спасатели извлекли из водоема в Яворовском районе. Им оказался 19-летний житель Львова.

Еще три человека погибли на водоемах Бродовского, Пустомытовского и Мостиского районов. Тела 40-летнего мужчины, 33-летней львовянки и 59-летнего жителя города Судовая Вишня без видимых телесных повреждений направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 с пометкой "несчастный случай" УК Украины.

"Не употребляйте спиртных напитки, не ныряйте в водоем после длительного пребывания на солнце и никогда не заплывайте далеко от берега. Следите за тем, с кем вы отдыхаете, и будьте всегда осторожны", – призывают правоохранители.

Напомним, с начала мая в Украине утонули 24 ребенка, из них - 12 в течение июня.

Ранее на Буковине, в селе Недобоевцы Хотинского района, утонул 11-летний ребенок. Трагедия произошла во время купания в водоеме искусственного происхождения, где глубина на всей площади составляет около 5 метров.

Также спасатели дали ряд важных советов о том, как не стать жертвой воды.

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