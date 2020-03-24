В больницу под Одессой переселяют больных с туберкулезом: жители рассказывают шокирующие вещи

В Одессе пациентов с открытой формой туберкулеза начали переселят в больницу, расположенную в одесском пригороде – селе Усатово.
Как стало известно, там будет располагаться отделение легочного туберкулеза с открытой формой с Одесского областного центра социально значимых болезней, сообщает "Думская".
Как рассказали местные жители, прибывшие пациенты не соблюдают карантин и ходят по округе без надзора, наведываясь в магазины и общественные места. Людей шокирует то, что некоторые пациенты употребляют наркотики в скверах, где гуляют дети и оставляют после себя использованные шприцы с кровью.
Также стало известно, в рамках программы по противодействию ВИЧ/СПИД, туберкулезу и вирусным гепатитам, в области продолжается оптимизация специализированных медучреждений.
Департамент здравоохранения Одесской ОГА принял решение о перепрофилировании учреждения в Усатово в стационарное отделение для больных ВИЧ/СПИД на 50 коек в отделение для пациентов с открытой формой туберкулеза до 1 апреля.
Местные жители подчеркнули, что в больничном стационаре канализация и вентиляция – в неудовлетворительном состоянии.
"Лечение в отделении проходят преимущественно бывшие заключенные. Одна из медсестер этой больницы рассказала, что пациент ей угрожал ножом из-за того, что она не разрешала курить в палате. Ходят без масок, на замечания угрожают расправой и говорят, что готовы еще раз отсидеть. Целый день шастают по улицам в поисках водки и наркотиков", – заявила женщина.
Недовольные ситуацией люди 23 марта вызвали к больнице полицию и подали заявление о несоблюдении в медучреждении карантина.
Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию нового типа обнаружили у прокурора одной из местных прокуратур Одессы.
Также мы писали, что коронавирус диагностировали и у чиновника из Харькова – заместителя главы областного совета Владимира Скоробагача. Он тоже находится в Киеве. Две недели назад мужчина вернулся из Германии в Харьков и через некоторое время почувствовал недомогание.
СТоит добавить, что из-за распространения коронавируса всем сотрудникам и посетителям Офиса президента Украины будут проводить температурный скрининг.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк