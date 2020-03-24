В больницу под Одессой переселяют больных с туберкулезом: жители рассказывают шокирующие вещи

По словам местных жителей, больные туберкулезом угрожают им и не соблюдают карантина

В Одессе пациентов с открытой формой туберкулеза начали переселят в больницу, расположенную в одесском пригороде – селе Усатово.

Как стало известно, там будет располагаться отделение легочного туберкулеза с открытой формой с Одесского областного центра социально значимых болезней, сообщает "Думская".

Как рассказали местные жители, прибывшие пациенты не соблюдают карантин и ходят по округе без надзора, наведываясь в магазины и общественные места. Людей шокирует то, что некоторые пациенты употребляют наркотики в скверах, где гуляют дети и оставляют после себя использованные шприцы с кровью.

Также стало известно, в рамках программы по противодействию ВИЧ/СПИД, туберкулезу и вирусным гепатитам, в области продолжается оптимизация специализированных медучреждений.

Реклама

Департамент здравоохранения Одесской ОГА принял решение о перепрофилировании учреждения в Усатово в стационарное отделение для больных ВИЧ/СПИД на 50 коек в отделение для пациентов с открытой формой туберкулеза до 1 апреля.

Местные жители подчеркнули, что в больничном стационаре канализация и вентиляция – в неудовлетворительном состоянии.

"Лечение в отделении проходят преимущественно бывшие заключенные. Одна из медсестер этой больницы рассказала, что пациент ей угрожал ножом из-за того, что она не разрешала курить в палате. Ходят без масок, на замечания угрожают расправой и говорят, что готовы еще раз отсидеть. Целый день шастают по улицам в поисках водки и наркотиков", – заявила женщина.

Недовольные ситуацией люди 23 марта вызвали к больнице полицию и подали заявление о несоблюдении в медучреждении карантина.

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию нового типа обнаружили у прокурора одной из местных прокуратур Одессы.

Также мы писали, что коронавирус диагностировали и у чиновника из Харькова – заместителя главы областного совета Владимира Скоробагача. Он тоже находится в Киеве. Две недели назад мужчина вернулся из Германии в Харьков и через некоторое время почувствовал недомогание.

СТоит добавить, что из-за распространения коронавируса всем сотрудникам и посетителям Офиса президента Украины будут проводить температурный скрининг.

Больше всего рискуют заболеть коронавирусной инфекцией старики, напоминают врачи. Именно им настойчиво советуют не выходить из дома. Всем необходимым стариков готова обеспечить государство.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама