Українська
$ 26,89
31,92
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Под Одессой произошел масштабный пожар на складах (фото, видео)

1 августа 2021 12:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Тушение пожара было осложнено порывистым ветром, а огнь быстро распространялся внутри здания

В пригороде Одессы горели склады. Коллаж: "Сегодня"

В пригороде Одессы горели склады. Коллаж: "Сегодня" / Фото: ГСЧС

В Одесской области в селе Нерубайское вспыхнул масштабный пожар – горели склады.

Реклама

Об этом сообщает ГСЧС.

Пожар был локализован на площади 10 тыс. кв. Обошлось без жертв и пострадавших. С огнем боролись 84 человека и 22 единицы техники ДСНС.

По информации местного издания "Думская", пожар произошел на складском комплексе площадью 37,8 тыс. кв. м, который принадлежит сети супермаркетов АТБ. Сгорели продукты внутри.

Реклама

Пожар на складах под Одессой

Пожар на складах под Одессой / Фото: ГСЧС

В тренде
Убийство девочки под Харьковом и Беларусь закрыла границу с Украиной – главные новости СЕГОДНЯ
Транспорт в Киеве будет по спецпропускам, а в Харьковской области убили шестилетнего ребенка/Фото: коллаж "Сегодня"

Предварительно, пожар начался от наружного блока системы кондиционирования.

Ранее мы писали о том, что в Одессе в 15-этажном корпусе клинического санатория имени Пирогова ночью, 30 апреля, произошел пожар. Загорелся матрас в комнате на 2 этаже, где находился пациент с инвалидностью. Мужчина пострадал.

Реклама

Также напомним, в Одессе на улице Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом в частном секторе, в котором находится гостиница Arcadia Apartments, где в этот момент было много постояльцев.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Одесские байкеры избили молодую пару и разгромили битами их машину (видео)
Одесские байкеры избили молодую пару и разгромили битами их машину (видео)Украина
В Измаиле замначальника управления патрульной полиции одолжил у коллег $300 тысяч и пропал – СМИ
В Измаиле замначальника управления патрульной полиции одолжил у коллег $300 тысяч и пропал – СМИОдесса
На трассе Киев – Одесса в ДТП попал автобус с пассажирами: есть погибший и много пострадавших
На трассе Киев – Одесса в ДТП попал автобус с пассажирами: есть погибший и много пострадавшихОдесса
Сколько стоит обед у моря и безопасно ли его есть. Чем торгуют на украинских курортах (видео)
Сколько стоит обед у моря и безопасно ли его есть. Чем торгуют на украинских курортах (видео)Одесса
В Одессе на всех пляжах запретили купаться: в чем причина
В Одессе на всех пляжах запретили купаться: в чем причинаОдесса
Взял у сослуживцев $300 тысяч и пропал. В Одессе нашли повешенным полицейского
Взял у сослуживцев $300 тысяч и пропал. В Одессе нашли повешенным полицейскогоОдесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять