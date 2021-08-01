Под Одессой произошел масштабный пожар на складах (фото, видео)

В пригороде Одессы горели склады. Коллаж: "Сегодня" / Фото: ГСЧС

В Одесской области в селе Нерубайское вспыхнул масштабный пожар – горели склады.

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Об этом сообщает ГСЧС.

Пожар был локализован на площади 10 тыс. кв. Обошлось без жертв и пострадавших. С огнем боролись 84 человека и 22 единицы техники ДСНС.

По информации местного издания "Думская", пожар произошел на складском комплексе площадью 37,8 тыс. кв. м, который принадлежит сети супермаркетов АТБ. Сгорели продукты внутри.

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Пожар на складах под Одессой / Фото: ГСЧС В тренде Убийство девочки под Харьковом и Беларусь закрыла границу с Украиной – главные новости СЕГОДНЯ

Предварительно, пожар начался от наружного блока системы кондиционирования.

Ранее мы писали о том, что в Одессе в 15-этажном корпусе клинического санатория имени Пирогова ночью, 30 апреля, произошел пожар. Загорелся матрас в комнате на 2 этаже, где находился пациент с инвалидностью. Мужчина пострадал.

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Также напомним, в Одессе на улице Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом в частном секторе, в котором находится гостиница Arcadia Apartments, где в этот момент было много постояльцев.