Под Одессой произошло масштабное ДТП: столкнулись сразу пять машин (видео)

Фото: u-news.com.ua

На выезде из Одессы произошла масштабная авария – столкнулись сразу пять автомобилей. Видео ДТП опубликовал местный Telegram-канал.

Все случилось сегодня, 29 января, около 9:00 на Объездной дороге в районе Двух Столбов. Там не разминулись две Toyota, ВАЗ, Mazda и Nissan. Предварительно, в ДТП никто не пострадал.

Фото: Х. Одесса, Telegram

Напомним, 27 января на трассе Одесса – Киев в Одесской области на мокрой дороге столкнулись сразу 11 автомобилей: легковушки, грузовики и маршрутный автобус. В аварии погиб водитель автобуса. Также в больницу попали одна из пассажирок автобуса и водитель Skoda.

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Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

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Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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