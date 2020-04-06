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Под Одессой селяне набросились на мать парня, который вернулся из Чехии (видео)

6 апреля, 09:06

Тина Наринецкая

Люди требовали, чтобы парень покинул село

В селе Ракулово Одесской области местные жители пытались выгнать из села парня, который приехал на самоизоляцию из Чехии. В сети появилось видео, как односельчане буквально набросились на мать гастарбайтера.

Ролик опубликовал брат парня.

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"Он проехал 4 границы, на которых проходил проверки, анализы... в документах, которые он заполнял, указывал именно этот адрес дислокации на период самоизоляции, за что он в этот период не имеет права покинуть этот адрес", – отметил он под видео.

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Люди не только потребовали от парня покинуть село, но и устроили на улице настоящий митинг. Кроме того, односельчане написали на гастарбайтера заявление в полицию. Копы, к слову, не посчитали действия парня противозаконными.

Напомним, полицейским удалось разыскать 10 человек, которые вернулись из-за границы и уехали, нарушив режим самоизоляции. Одного из них нашли в Одесской области.

Ранее мы сообщали, что в Одесской областной больнице разразился скандал. Медики обнародовали видеозаявление, где говорится о том, что у них недостаточно средств для борьбы с эпидемией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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