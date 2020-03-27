Сбежали от изоляции: полиция разыскала 10 человек с подозрением на коронавирус

Полицейские нашли беглецов в Харьковской и Одесской области

Полицейским удалось разыскать 10 человек, которые вернулись из-за границы и уехали, нарушив режим самоизоляции несмотря на возможное заражение коронавирусом.

Как сообщил руководитель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, девять из десяти "беглецов" находятся на территории региона.

"Сейчас они находятся в самоизоляции и контролируются полицией. Всем провели медицинский осмотр", - заявил глава ОГА.

Кучер также добавил, что одного из разыскиваемых удалось разыскать в Одесской области.

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"Человек временно проживает там, и на Харьковщине с момента возвращения из-за границы не был. Контролировать прохождение режима самоизоляции будут органы власти Одесской области", - сообщил он.

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Также руководитель ОГА подчеркнул, что относительно всех нарушителей будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что полицейские вместе с врачами будут устанавливать людей, с которыми контактировали зараженные COVID-19.

За нарушение правил карантина по предотвращению распространения коронавируса усилена ответственность. Так, нарушителям придется заплатить 17-51 тысячи гривен.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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