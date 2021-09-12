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Массовое отравление в школе Хмельницкого: почти сотня пострадавших, в больнице 15 человек

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
12 сентября, 09:28
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Среди заболевших – ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой
Родители пострадавших обратились в полицию
Родители пострадавших обратились в полицию / Фото: 061.ua

В инфекционной больнице города Хмельницкий, с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция, остаются 15 человек, ранее отравившихся в пищеблоке учебного заведения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Среди пострадавших 14 детей, их состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Еще 78 человек находятся на амбулаторном лечении (состояние легкой степени тяжести). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Что известно

  • В одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди заболевших – ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой.
  • По состоянию на 17:00 9 сентября 2021 года было известно о 85 отравившихся (из них 84 –дети), в Хмельницкую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек (в том числе 1 взрослый).
  • 11 сентября количество пострадавших увеличилось до 92 человек.
  • В подразделения полиции обратились 39 родителей. На данный момент следователи устанавливают состояние здоровья других детей. По факту массового отравления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.
  • Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.
  • У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов. Первые выводы экспертов будут через несколько дней.
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Ранее мы сообщали, что в летнем лагере на Прикарпатье массово отравились дети.

Также напомним, в детсаду в Одесской области массово отравились дети, трое попали в больницу.

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