Массовое отравление в школе Хмельницкого: почти сотня пострадавших, в больнице 15 человек

Среди заболевших – ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой

Родители пострадавших обратились в полицию / Фото: 061.ua

В инфекционной больнице города Хмельницкий, с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция, остаются 15 человек, ранее отравившихся в пищеблоке учебного заведения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Среди пострадавших 14 детей, их состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Еще 78 человек находятся на амбулаторном лечении (состояние легкой степени тяжести). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Что известно

В одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди заболевших – ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой.

По состоянию на 17:00 9 сентября 2021 года было известно о 85 отравившихся (из них 84 –дети), в Хмельницкую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек (в том числе 1 взрослый).

11 сентября количество пострадавших увеличилось до 92 человек.

В подразделения полиции обратились 39 родителей. На данный момент следователи устанавливают состояние здоровья других детей. По факту массового отравления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов. Первые выводы экспертов будут через несколько дней.

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Ранее мы сообщали, что в летнем лагере на Прикарпатье массово отравились дети.

Также напомним, в детсаду в Одесской области массово отравились дети, трое попали в больницу.