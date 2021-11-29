Под Одессой случилось масштабное ДТП: шесть человек в больнице, есть погибший

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства аварии

Резонансное ДТП в Одесской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 29 ноября, в Одесской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погиб один пассажир, еще шесть человек госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Одесской области.

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Детали аварии

Авария произошла недалеко от села Иваново около 13:30.

Предварительно известно, что водитель ВАЗ-2104 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota. Двигавшийся сзади водитель ВАЗ-2106 не успел затормозить и также въехал в иномарку.

Есть погибший и пострадавшие

Погибшему мужчине был 61 год. Другие шесть пострадавших в возрасте от 24-х до 65-ти лет – их госпитализировали в больницу с различными травмами.

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На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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