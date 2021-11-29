Смертельная авария на трассе Днепр-Запорожье: авто разбилось вдребезги (фото, видео)

Одного пострадавшего госпитализировали с множественными травмами в больницу

Смертельное ДТП в Запорожской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 29 ноября, на трассе Днепр-Запорожье произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух легковых машин погибло три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Запорожской области.

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Детали ДТП

Авария произошла в районе населенных пунктов Надия и Червоный Яр. водитель автомобиля ВАЗ-2108 совершал движение по проезжей части автодороги Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь со стороны Запорожья по направлению Днепра в правой полосе движения.

В салоне находились пассажиры: 72-летняя женщина и 65-летний мужчина.

В это же время по левой полосе ехал автомобиль Skoda Oсtavia.

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Вблизи села Червоный Яр водитель ВАЗа изменил направление своего движения влево с целью совершения маневра разворота, в результате чего столкнулся с автомобилем Skoda Octavia.

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Погибшие и пострадавшие

Водитель и два пассажира ВАЗа погибли на месте, а водителя Skoda Oсtavia госпитализировали с множественными травмами в больницу.

На данный момент открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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