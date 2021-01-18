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Полиция назвала предварительную причину пожара в гостинице в Одессе

18 января, 02:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ранее постояльцы говорили о проблемах с электропроводкой

Пожар, который произошел в воскресенье, 17 января, в гостинице Arcadia Apartments на улице Посмитного в Одессе, вследствие которого погибли два человека, предварительно возник из-за нарушения правил пожарной безопасности.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области в Facebook.

"Пожар в гостиничном комплексе на улице Посмитного в Одессе квалифицирован как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

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В Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, один из постояльцев отеля рассказал, что услышал, как загорелась проводка на втором этаже, перед тем как успел схватить документы и выбежать из здания. Другой спасшийся утверждает, что накануне в гостинице чинили проводку, а до этого были периодические проблемы со светом.

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Одесса гостиницы полиция причина пожар
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