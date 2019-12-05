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Полиция расследует две версии причины пожара в Одессе: подробности

5 декабря, 14:02

После пожара пропавшими без вести считаются 14 человек

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Одессе полицейские расследуют две версии причин пожара в здании колледжа на Троицкой улице: повреждения удлинителя и умышленный поджог. Об этом на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в облгосадминистрации рассказал глава ГУ Нацполиции в области Олег Бех, сообщает "Укринформ".

"Рассматриваются две версии возгорания: аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. После того, как следователи опросили 44 свидетелей, установлено, что пожар начался на 3-м этаже здания колледжа, в кабинете №9. Владелец кабинета утверждает, что выходила утром из кабинета, закрыв его на ключ, а когда вернулась, то обнаружила возгорание розетки, к которой были подключены компьютер и принтер. Якобы в 10:04 сообщила о задымлении, после чего началась эвакуация", – рассказал Бех.

По его словам, следователи выяснили, что некоторые свидетели путаются в своих показаниях. Ведь известно, что чуть больше чем за 20 минут ряд помещений здания уже горели. Копы сейчас опрашивают других очевидцев. Расследование пока ведут по признакам ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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