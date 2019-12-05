Звонили и прощались с родными: обнародован список пропавших в пожаре в одесском колледже

Фото: ГСЧС

После масштабного пожара в здании колледжа на улице Троицкой в Одессе попавшими без вести считаются 14 человек. Об этом на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех, сообщает "Думская".

На данный момент пропавшими считаются:

Маркина Юлия Михайловна, 2003 г.р., студентка;

2003 г.р., студентка; Чугунник Людмила Михайловна, 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.

2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже. Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р., студент. Говорил с матерью по телефону в 10:23 4 декабря, сообщил, что задыхается от дыма, и попрощался с ней.

2003 г.р., студент. Говорил с матерью по телефону в 10:23 4 декабря, сообщил, что задыхается от дыма, и попрощался с ней. Пяточкина Екатерина, 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 4 декабря позвонила отцу и сказала, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.

2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 4 декабря позвонила отцу и сказала, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами. Катышевская Вероника Дмитриевна, 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.

1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа. Перчик Ирина Васильевна , сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 4 декабря. Женщина сообщила, что задыхается от дыма, и попрощалась с ним.

, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 4 декабря. Женщина сообщила, что задыхается от дыма, и попрощалась с ним. Тарасова Наталья Васильевна, 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 4 декабря связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.

1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 4 декабря связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже. Третьякова Наталья Алексеевна , заведующая отделением колледжа, преподаватель.

, заведующая отделением колледжа, преподаватель. Бортюк Анна Леонидовна, 1976 г.р., преподаватель.

1976 г.р., преподаватель. Александров Борис Георгиевич , 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.

, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи. Иванович Галина Валентиновна , 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.

, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины. Беженарь Елена Валериевна, 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30 4 декабря, когда она ехала на работу в колледж.

1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30 4 декабря, когда она ехала на работу в колледж. Коваль Мария Владимировна . Последний раз общалась с родственниками в 7:00 4 декабря. С 14:00 телефон не в сети.

. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 4 декабря. С 14:00 телефон не в сети. Соловей Вера Дмитриевна, 1951 г.р.

Кроме того, информацию по еще одному человеку копы уточняют.

"Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность", – сообщил Олег Бех.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на масштабный пожар в Одессе, во время которого погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести и пострадали еще 27.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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