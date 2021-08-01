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Полмашины оторвало. В Одесской области столкнулись авто, есть пострадавшая

1 августа 2021 17:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сейчас оба водителя в больнице – они проходят тест на наличие алкоголя в крови

После аварии ВАЗ уже не подлежит восстановлению

После аварии ВАЗ уже не подлежит восстановлению / Фото: Нацполиция

В Одесской области, где ранее авто сбило велосипедистов, произошло еще одно серьезное ДТП. На автодороге Подольск – Балта столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и "Волга". В результате пострадала 64-летняя пассажирка, она в больнице.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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ДТП произошло утром 1 августа неподалеку от Балты.

Предварительно установлено, что 20-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, выехал на "встречку" и врезался в "Волгу". Пассажирку второй машины госпитализировали.

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Сейчас оба водителя сдают тесты на содержание алкоголя в крови. Данные об аварии скоро внесут в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Мариуполе на пересечении улиц Университетская и Казанцева автомобиль "Новой почты" попал в ДТП.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав . В больницу были направлены 23 человека.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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