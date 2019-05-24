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Полуголый "милиционер Крыма" приставал к людям у мэрии Одессы

24 мая, 14:57

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

В Одессе возле мэрии задержали полуголого мужчину, который приставал к людям. При себе он имел удостоверение милиции Крыма. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь одного из профильных вице-мэров Николай Покровский.

"На Думской площади группой быстрого реагирования КУ "Муниципальная стража" был задержан мужчина, который приставал к прохожим и вел себя неадекватно. При нем было найдено просроченное удостоверение милиции АР Крым", – сообщил Покровский.

По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

"Запаха алкоголя он не имел, но имел другие признаки опьянения", – добавил пресс-секретарь.

Мужчину доставили в отдел полиции.

Напомним, пьяный россиянин устроил драку на борту самолета и сломал ногу бортпроводнику. Мужчина пытался проникнуть в кабину пилотов.

А в Сумах после погони задержали пьяного начальника управления горсовета. Убегая от патрульных, он врезался в абрикос.

Также мы писали, что херсонский прокурор уволен за пьяную езду. Уверял, что его развезло от литра пива.

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Тег пьяный, хулиган, приставал

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