В Сумах после погони задержали пьяного начальника управления горсовета

Убегая от патрульных, он врезался в абрикос

Фото Алексея Балагуровского, Facebook.

В Сумах полиция задержала пьяного начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства горсовета Романа Басараба.

Инцидент произошел вечером 4 мая. Как пишут Sumy Today, несколько патрулей полиции догнали гражданина Басараба на улице Прокофьева после безуспешной попытки остановить его машину. Водитель сделал это сам, врезавшись в абрикос возле магазина "Амбар".

Патрульные заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр, но тот отказался. На него составили протокол за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения по ст. 130 КУоАП.

Как сообщалось, в Сумах полиция устроила погоню за пьяным иностранцем. который убегал на машине со скоростью 200 км/час.

Также мы сообщали, что в Сумах маршрутка сбила насмерть ребенка.

Кроме того, под Киевом, в Броварах патрульные полицейские открыли огонь, чтобы остановить водителя-нарушителя за рулем Audi.

А в Ровно ночная погоня за нарушителями закончилась разбитыми машинами и ранением двоих полицейских.

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