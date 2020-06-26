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Попытка теракта в Одессе: СБУ задержала двоих неонацистов (фото)

26 июня, 15:05

Руслан Ровик Руслан Ровик

Один из задержанных прибыл в Одессу после длительного пребывания в России

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили попытку поджога мечети, которую планировали неонацисты, связанные с Россией

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Как сообщили на официальном сайте СБУ, поджог готовился накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

"В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ", – говорится в сообщении.


Фото: СБУ

В ходе личного досмотра и обысков по месту жительства задержанных, были изъяты средства для поджога, мобильные терминалы и записные книжки, в которых хранились доказательства подготовки теракта.

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В настоящее время досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее СБУ разоблачила неонацистскую группировку, которую возглавлял гражданин России. Члены организации действовали в Киеве и Харькове, а также в социальных сетях.

Участники группировки оказались последователями австралийского террориста Брентона Тарранта, который устроил массовые убийства в мечетях.

Как известно, Таррант, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался в мечети в Новой Зеландии, где на тот момент находились сотни людей, и открыл стрельбу. В результате погиб 51 человек, еще 49 были ранены.

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Одесса поджог СБУ неонацизм мечеть неонацисты

Источник: Сегодня

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