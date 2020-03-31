Посты в соцсетях "недопустимы": одесским врачам дали жесткие указания

По словам медицинского начальника, его возмутили селфи врачей в средствах защиты от вируса

В Одессе, где вспыхнул скандал вокруг пациентки с COVID-19, которая лежала в обычной больнице, медикам запретили публиковать в социальных сетях любую информацию о работе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Соответствующее распоряжение было подписано временно исполняющим обязанности генерального директора этого центра Владиславом Терлецким, сообщает "Думская".

"Прошу довести до всех подчиненных о недопустимости публикации в социальных сетях любой информации о деятельности Центра в условиях ЧС, особенно фото- и видеоматериалов", - говорится в телефонограмме.

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За комментариями по поводу этого распоряжения журналисты обратились к самому Терлецкому, и тот поведал, что он "никому ничего не запрещал: мол, в тексте нет слова "запрещаю".

"Могут нарушать на здоровье!" — сказал он, добавив, что его очень расстроило поведение сотрудников центра, которые, получив средства индивидуальной защиты, начали делать в них селфи и публиковать фото в Facebook.

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"Карантин — не карнавал. У нас продолжают работать 1600 человек на скорых, созданы 22 опорных бригады. Мы отмечаем сейчас много обманов диспетчеров. Например, требуют приехать на серьезные симптомы, а когда прибывает бригада – там всего лишь давление 150/90", – заявил он.

В качестве другого примера Терлецкий привел ситуацию, когда у человека пять дней держится повышенная "температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, а вызов – на почечную колику".

"А при этом на всем побережье на выходных был аншлаг — никого карантин не волновал. Никакой ответственности и совести у многих наших сограждан просто нет", – резюмировал медик.

Напомним, что ранее замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что Украина принимает меры, чтобы мягко пройти эпидемический период и не допустить всплеска коронавируса.

Отметим, что врачи и эксперты считают – пик COVID-19 придет в апреле, предположительно, во вторую его половину. Подробнее об этом читайте здесь: "Когда закончится эпидемия коронавируса: ждем лета, вакцину или все переболеем".

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