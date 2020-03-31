В Одессе женщина с подтвержденным COVID-19 больше недели лежала в обычной больнице

Пациентка с тяжелой пневмонией была переведена в специальную больницу лишь через восемь дней

В Одессе пациентка с подтвержденным инфицированием COVID-19 долгое время лежала в обычной больнице на улице Малиновского.

Об этом сообщила руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" и координатор антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом Екатерина Ножевникова в своем Facebook.

"В 10-й больнице женщина с пневмонией лежала восемь дней. Переведена в инфекционку, подтвержден COVID-19. Что с врачами в десятой? Сколько смен контактировали с пациентом? Кто их изолировал?" – заявила она.

В свою очередь, по словам чиновников мэрии, больные с подтвержденным коронавирусом в общих отделениях других больниц не лежали.

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"Пациент 10-й находился изначально в изоляторе реанимации с диагнозом "тяжелая пневмония". С другими больными не контактировал, медперсонал заходил в защитных костюмах", — сообщили в горсовете.

В Одесской ОГА объяснили, почему людей с пневмониями везут не в те больницы, которые являются опорными по коронавирусу.

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По словам представителя администрации, в соответствии с планом госпитализации пациентов, больных с воспалением легких должны доставлять в четыре городские больницы: №1, №8, №10 и №11. Также были определены медучреждения, куда следует госпитализировать пациентов с другими патологиями.

В документе указано, что руководители этих медучреждений должны обеспечить наличие необходимого запаса индивидуальных средств защиты, резерв дезинфецирующих средств, медикаментов и быстрых тестов на COVID-19.

Издание отмечает, что сейчас в больницах города лежит множество больных с симптомами ОРВИ и пневмониями, однако анализы на новую коронавирусную инфекцию берут только у пациентов инфекционки и тех, кто недавно приехал из-за границы или контактировал с приехавшим.

Напомним, что ранее замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что Украина принимает меры, чтобы мягко пройти эпидемический период и не допустить всплеска коронавируса.

Отметим, что врачи и эксперты считают – пик COVID-19 придет в апреле, предположительно вторую его половину. Подробней об этом читайте здесь: "Когда закончится эпидемия коронавируса: ждем лета, вакцину или все переболеем".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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