В Ровно неизвестные сожгли автомобиль депутата горсовета: появились фото и видео

Сегодня, 12:45

После пожара Mercedes-Benz S350 не подлежит восстановлению

На улице Черновола в Ровно неизвестные сожгли автомобиль Mercedes-Benz S350, принадлежащий депутату местного горсовета Святославу Стельмащуку.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел сегодня около двух часов ночи. Спасатели ликвидировали пожар и предотвратили взрыв в автомобиле, перекрыв газовый баллон, и сняв клеммы с аккумулятора. Огонь повредил моторный отсек, лобовое стекло и переднюю панель автомобиля.

"По части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины начато уголовное производство. В ходе досудебного расследования полицейские устанавливают причину возгорания", – добавили правоохранители.

Сам же депутат на своей странице в Facebook он сообщил, что связывает поджог автомобиля со своей политической и профессиональной деятельностью.

Не так давно на частной шиномонтажной станции в Ровно вспыхнул пожар. Огонь уничтожил элитный внедорожник, частично повредил легковушку и микроавтобус.

Также мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля. 

 
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