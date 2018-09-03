В Запорожской области мать вытащила из пылающего дома взрослого сына

В селе Победоносное Запорожской области мать вытащила своего взрослого сына из дома, в котором вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар произошел 2 сентября в 3:07. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит частный жилой одноэтажный дом на общей площади 135 квадратных метров. В 4:16 спасателям удалось локализовать пожар, а в 08:50 его полностью ликвидировали.

"На момент возникновения пожара в доме находился молодой человек 1992 г.р. с матерью. Женщина, проснувшись, почувствовала запах дыма и вытащила сына на свежий воздух. Травмированного каретой скорой помощи госпитализировали в больницу", - рассказали спасатели.

На данный момент причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Ранее в Запорожской области в результате пожара в жилом доме погибла женщина.

Не так давно в Запорожье в студенческом общежитии на улице Жуковского произошел пожар.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание зарядного устройства электронной сигареты.