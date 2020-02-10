Пожар на штрафплощадке в Одессе: стала известна главная версия (фото)

/ Фото: Думская

Пожар на штрафплощадке в Одессе, где огнем были уничтожены 20 автомобилей, произошел из-за самопроизвольного возгорания "гибридного" Lexus.

Как заявил начальник областной полиции Олег Бех, среди версий возникновения огня копы не рассматривают поджога.

"Территория ограждена, находится под вооруженной охраной, оборудована камерами наблюдения. Согласно видеоматериалу, мы знаем, с какого именно транспортного средства начался пожар – это гибридный Lexus, находившийся на площадке после ДТП", - заявил он.

По словам Беха, причину возгорания установит эксперт, "но предварительно понятно, что произошло самовозгорание проводки".

"12 машин пострадало – многие из них находятся в ненадлежащем состоянии после ДТП и поджогов. Мы изучим историю каждого автомобиля и только при возникновении подозрения, что это был умышленный поджог, мы откроем уголовное производство. Мы будем рассматривать все версии возгорания. Людей на видео нет", – сказал он.

По словам журналистов "Думской", в течение всего дня сюда приезжали владельцы автомобилей, чтобы разузнать, не сгорели ли их машины.

Стоянка огорожена высоким бетонным забором с колючей проволоки, но все же удалось выяснить, что машин на территории находится очень много, а некоторые стоят одна на другой. Именно в этом месте и произошло возгорание.

Между тем, по словам источников издания в правоохранительных органах, есть версия о самовозгорании машины вызывает сомнения.

"На всех машинах, которые находятся на штрафплощадке, сняты аккумуляторные клеммы, и самопроизвольное возгорание невозможно. Не горят просто так авто на этой площадке! Пожар произошел в том месте, где хранятся машины, которые пострадали в авариях и в результате поджогов. Владельцы большинства давно уже махнули на них рукой", – говорится в сообщении.

Также источник отметил, что "долги за хранение давно уже превысили стоимость техники, но, чтобы списать и убрать машины со стоянки, необходимо основание, довольно сложная процедура".

"Пожар – отличный повод, чтобы инициировать списание. К тому же сотрудники штрафплощадок не грешат разбирать такие авто на запчасти, оставляя от них одни корпусы. Пожар помогает сокрыть этот факт. Ну а потом сгоревшие остовы можно продать как металлолом и освободить место для следующих", - добавил он.

Напомним, сигнал о возгорании машин поступил в 4:19, через восемь минут на место вызова прибыли пожарные, которые в 4:50 локализовали огонь, а в 5:12 ликвидировали на площади 150 кв. м. По данным ГСЧС, огонь уничтожил 20 автомобилей и повредил три. 150 машин удалось спасти.

Стоит отметить, что в последнее время спасатели фиксируют – количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Также мы писали, что Кабмин хочет в 1000 раз увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно на территории депо в Дарницком районе столицы произошел масштабный пожар – загорелся один из недействующих ангаров. Пламя бушевало на площади 100 квадратных метров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram