Пожар на Троицкой в Одессе: среди жертв опознали директора института НАН Украины (фото)

Фото: Лиана Александрова, Facebook

В Одессе после страшного пожара на Троицкой опознали последнюю жертву – директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова. Об этом сообщает "Думская".

Как сообщила в Facebook Лиана Александрова, проститься с мужчиной и его коллегой Галиной Иванович можно будет в пятницу 27 декабря на Биофаке Одесского университета имени Мечникова по адресу Шампанский переулок, 2.

"4 декабря 2019 года сгорело здание Института морской биологии вместе с его директором — моим любимым Бобом. Говорят, он не уходил, хотел всех предупредить и спасти. Но не сумел спастись сам. C ним погибла Галина Валентиновна Иванович — помощник и очень верный друг Бори", – написала женщина.

Под постом Александровой люди выразили соболезнования родственникам погибшего ученого.

Кроме того, сегодня, 26 декабря в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара — 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Напомним, стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Также известно, что этот пожаруничтожил уникальный научный архив и коллекцию древних костей. Ведь в шестиэтажном здании, кроме колледжа экономики и права, располагалось Институт морской биологии НАН Украины и одесский отдел Института археологии НАН.

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