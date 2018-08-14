Пожар в одесской "Виктории": суд продлил арест экс-директору лагеря

Суд в Одессе продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток Петросу Саркисяну – бывшему директору детского муниципального спортивно-оздоровительного комплекса "Виктория". Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

"Суд принял решение, руководствуясь ст. 331 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что до истечения продленного срока суд обязан повторно рассмотреть вопрос целесообразности продолжения содержания обвиняемого под стражей, если судебное разбирательство еще не завершено", – отметила пресс-секретарь.

Напомним, из-за пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей. Трагедия потрясла Украину. Были открыты уголовное производство по статьям "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебная халатность".

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.