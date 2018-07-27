Трагедия в "Виктории": появились подробности о страшной находке

Сегодня, 11:22

Останки детей были обнаружены во время просеивания сгоревших деталей здания

Фото: AFP
Фото: AFP

Группа международных специалистов, привлеченных судом по ходатайству отца одной из трех погибших на пожаре девочек, Алексея Мазура, обнаружила фрагменты останков детей на месте сгоревшего двухэтажного корпуса. Об этом сообщила адвокат Оксана Муравская.

"Эксперты, осуществляющие тщательную независимую пожарно-техническую, судебно-строительную и электротехническую экспертизы зданий оздоровительно-спортивного лагеря "Виктория", выявили во время просеивания обломков здания обгоревшие предметы, похожие на фрагменты тел. Они изъяты следователем", – заявила она.

Также юрист добавила, что "в Одесском областном бюро судебно-медицинской экспертизы будут проведены соответствующие исследования, которые покажут, кому они (останки) принадлежат".

Кроме того, адвокат заявила, что по ходатайству отца погибшей Сони Мазур суд привлек к исследованиям специалистов Международного института экспертизы из Таллинна. В настоящее время они также изымают фрагменты древесины из уцелевших корпусов лагеря "Виктория", чтобы установить, проводилась ли надлежащая противопожарная обработка спальных корпусов.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября – один из корпусов выгорел дотла, в огне погибли трое девочек.

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. Также мы писали, что в деле о пожаре в детском лагере 85 томов.

Сообщалось, что точную причину пожара в лагере "Виктория" в Одессе установить невозможно, так как сгорели все свидетельства. Правоохранители рассматривают четыре версии трагедии.
лагерь, погибшие, останки, Виктория

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Источник:

Укринформ

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