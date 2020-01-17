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"Претензий не имею": в скандале с избиением школьника под Одессой – неожиданный поворот

17 января, 11:46

Мать ученика записала видеообращение

/ Фото: Pixabay

Мать школьника, которого избила учительница частной школы под Одессой, неожиданно отказалась от всех претензий. Женщина записала видеообращение.

Она рассказала, что все виновные в инциденте были наказаны, и к администрации школы у нее больше нет никаких вопросов.

"Никаких комментариев больше не будет", – заявила женщина.

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Отметим, что видеоролик, на котором видно, как учительница бьет ребенка, Наталья удалила со своей страницы.

Напомним, недавно в частной школе под Одессой произошел вопиющий случай – преподаватель избила ученика. Избиение школьника попало на камеры наружного наблюдения. Учительницу уже уволили.

Ранее директор школы Оксана Тихая прокомментировала скандал. По словам женщины, ученик 3-го класса Марат является проблемным, а его матери нужны были только деньги. Заявление директора опубликовали в Telegram-канале "Подслушано Одесса".

Кроме того, ранее в Житомирской области учительница иностранного языка во время урока ударила ученика второго класса.

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