"Приходится работать в памперсах": медик рассказала, как спасают пациентов с COVID-19

По словам женщины, ее смены в "красной зоне" продолжаются по 6-10 часов

Медсестра из Подольской районной больницы в Одесской области, где продолжается рост числа заболевших COVID-19, рассказала об условиях работы в условиях эпидемии.

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По словам Елены Барановской, муж требовал от нее уволиться с работы. Женщина отказалась, по ее словам, потому, что не представляла, с чем придется столкнуться дальше, сообщает Hromadske.

"Сперва мы были растеряны, не знали, что это все так серьезно. Было очень тяжело, так как люди к нам попадали в тяжелом состоянии, и даже средняя тяжесть болезни была непростой. У нас был 80-летний пациент, мы вместе с ним плакали и радовались, когда он вышел из этого состояния. В июне было затишье, у нас было до 20 человек в отделении, все стабильные", – вспомнила она.

Медсестра подчеркнула, что "сейчас пошла вторая волна, очень много пациентов".

"В отделении находится 28 человек в возрасте от 45 лет. Медсестер у нас восемь, их хватает, санитарок тоже. У нас только женский коллектив, мужчин медбратьев нет. Зарплата у нас минимальная — 4200 и к ним добавляются еще 300%. Работаем сейчас сутки и три дня потом дома. Это наше желание, чтобы больше времени проводить с семьей и отдыхать", – рассказала женщина.

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Медик отметила подчеркнула, что пребывание в "красной зоне" зависит от количества тяжелых больных, потому что "могут быть пациенты, которым трижды в день необходимо ставить капельницу".

"Бывает, по 6-10 часов проводим там, из-за чего работаем в памперсах. По возможности мы сменяем друг друга. Поэтому после рабочих смен мечтаю просто прийти в семью, сходить в душ и выспаться", – призналась она.

В то же время, медработник отметила, что считает самой трудной частью своей работы "морально поддержать пациентов, потому что ты заходишь и видишь, как они глазами умоляют о помощи".

"Люди расслабились, они не понимают, с чем мы столкнулись. Я бы хотела, чтобы хотя бы кто-то из тех, кто говорит, что коронавирус – это миф, пришел к нам в больницу и посмотрел, какие есть пациенты, как тяжело они болеют. Я хочу, чтобы люди понимали, что это не выдумки, вирус реален. Я хочу, чтобы они носили маски, хотя бы в общественных местах, в транспорте", – резюмировала она.

Напомним, мы сообщали о массовых нарушениях карантина на одесском транспорте: водители набирали максимально возможное число пассажиров, которые не утруждали себя ношением маски.

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Также напомним, врач рассказал об эпидемии COVID-19 в Одесской области – люди заражаются на работе.

Тем временем в ночных клубах "забыли" о карантине – смотрите видео:

Видео: Teza

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