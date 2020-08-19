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Ужесточение не подействовали: в одесских маршрутках массово нарушают карантин (фото)

19 августа, 16:25

Руслан Ровик Руслан Ровик

Водители общественного транспорта набирают максимально возможное число людей

В Одессе после очередного усиления карантина водители и пассажиры маршруток продолжали игнорировать требования врачей.

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Как сообщает "Думская", в маршрутках, троллейбусах и трамваях едет максимальное количество пассажиров – намного больше, чем посадочных мест. Кроме того, почти все люди не надевают масок, а те, у кого они есть, предпочитают носить средства защиты на подбородке.

При этом городские власти заявили о намерении бороться с нарушителями: в нескольких районах города патрульные останавливали маршрутки и составляли админпротоколы на водителей, у которых были стоящие пассажиры.

А в электротранспорте, трамваях и троллейбусах, с 20 августа на узловых станциях появятся посадочные команды из кондукторов, контролеров и других сотрудников: они будут следить за тем, чтобы пассажиров было не больше посадочных мест.

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Ранее мы уже сообщали, что в Одессе водители и пассажиры игнорируют карантин. Маршрутки нередко ездят переполненными, и лишь некоторые одесситы надевают маски на лица.

Также напомним, что врач рассказал об эпидемии COVID-19 в Одесской области – люди часто заражаются на работе.

Тем временем в ночных клубах "забыли" про карантин – смотрите видео:

Видео: Teza

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транспорт фото Одесса маршрутки эпидемия карантин
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