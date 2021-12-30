"Проезд за 2 гривни". The Independent включило Одессу в список городов для путешествий

Британское СМИ советует читателям посетить Одессу – что иностранцы написали об украинском городе

Британское издание заявило, что Одессе проезд по 2 гривни / Фото: Коллаж: Сегодня

Британское издание The Independent добавило Одессу в список городов, в которых следует побывать в 2022 году. Однако информацию о городе внесли неправильную.

Статью с упоминанием украинского города опубликовали на сайте СМИ.

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Журналисты указали, что Одесса "возможно, самое красивое место в бывшем СССР". В тексте отметили, что из местного аэропорта в центр можно доехать за 2 гривни. Однако таких цен за проезд в городе уже давно нет.

Кроме того, название города протранслитерировали с русского и указали как Odessa.

Скриншот из сайта.

Также в тексте отметили, что Аркадия – это пригород Одессы с прекрасными пляжами. Британские журналисты выделили, что в городе есть блестящая архитектура XIX века.

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Реакция Сети

Пользователи соцсетей отнеслись с юмором к такой оценке Одессы: