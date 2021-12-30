"Проезд за 2 гривни". The Independent включило Одессу в список городов для путешествий

Британское издание The Independent добавило Одессу в список городов, в которых следует побывать в 2022 году. Однако информацию о городе внесли неправильную.
Статью с упоминанием украинского города опубликовали на сайте СМИ.
Журналисты указали, что Одесса "возможно, самое красивое место в бывшем СССР". В тексте отметили, что из местного аэропорта в центр можно доехать за 2 гривни. Однако таких цен за проезд в городе уже давно нет.
Далее по теме
Кроме того, название города протранслитерировали с русского и указали как Odessa.
Также в тексте отметили, что Аркадия – это пригород Одессы с прекрасными пляжами. Британские журналисты выделили, что в городе есть блестящая архитектура XIX века.
Реакция Сети
Пользователи соцсетей отнеслись с юмором к такой оценке Одессы:
- Odesa not Odessa;
- 2 гривни проезд, мясо по 20 грн и скумбрия по 8 грн;
- Цены, которые были при Кучме?
- пляж Аркадии таки-да – "отличный". Отличный от самого понятия "пляж".
- Ой, ошибаются, сильно и во многом!
- Нужно остановить этот британский поток, пока они не успели разочароваться.