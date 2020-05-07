Пропавшую в Одесской области девушку нашли мертвой на берегу

Жительницу села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области Алину Недову, которая пропала вчера, 6 мая, нашли мертвой.

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, тело девочки 2006 года рождения полицейские обнаружили на берегу Днестровского лимана.

"Внешних признаков насилия на ее теле не обнаружено", – рассказали правоохранители.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, которые привели к трагедии.

Известно, что семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских не попадала. Соседи отзываются о ней положительно.

По факту гибели девочки начато уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства гибели ребенка будут установлены в ходе следствия, в том числе после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее в Харьковской области обнаружили мертвой шестилетнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе.

А в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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