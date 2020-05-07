Пропавшую в Одесской области девушку нашли мертвой на берегу

Жительницу села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области Алину Недову, которая пропала вчера, 6 мая, нашли мертвой.
Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, тело девочки 2006 года рождения полицейские обнаружили на берегу Днестровского лимана.
"Внешних признаков насилия на ее теле не обнаружено", – рассказали правоохранители.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, которые привели к трагедии.
Известно, что семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских не попадала. Соседи отзываются о ней положительно.
По факту гибели девочки начато уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства гибели ребенка будут установлены в ходе следствия, в том числе после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщал сайт "Сегодня", ранее в Харьковской области обнаружили мертвой шестилетнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе.
А в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк