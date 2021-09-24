Просил прощения на коленях. Подросток, который сжег церковь под Одессой, соврал – эксклюзивное признание (видео)

Из-за юного возраста судить парня не могут, на папу и маму составили админпротокол – им грозит большой штраф

Местные жители просят психологов пообщаться с подростком / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области 12-летний парень взял и сжег церковь. Так, мол, отомстил за травлю в школе, что устраивал сын настоятеля храма. Корреспонденту "Сегодня" Дарье Сидоровской подросток признался, что же его побудило устроить пожар.

Клубы дыма, которые поднимались над недостроенным храмом, люди заметили вечером. Пламя уничтожило иконы, окна, столы. Устояли разве что стены и потолок, хотя и они сейчас покрытые плотным слоем сажи.

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Когда вспыхнуло, в храме уже никого не было, двери были на замке.

"Решетка остается днем, с этой стороны и с другой есть вход, т.е сковзняк чтоб сырости не было, он с той стороны решетку поднял и прошел", – рассказывает работница храма Агриппина Цушко.

Сначала вспыхнула полка, где были свечи на продажу, касса и ящик для пожертвований. Пламя самостоятельно за полчаса потушил народ. Ведрами носили воду из собственных дворов. Внутри все засыпали песком, который недавно закупили для строительства этого же храма.

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Первой на спасение прибежала местная учительница.

"Потушили все это и искали кто виноват, думали звонить пожарникам, но чего звонить, если потушили уже, и мы позвонили в полицию", – вспоминает жительница Иванчанки Зинаида Гурд.

Поджигателя задержали

Вероятного поджигателя полиция задержала сразу. Это -12 летний Виталик, живет на соседней улице.

"Подросток признался в содеянном, и объяснил, что так он решил отомстить своему однокласснику, якобы который его постоянно травил", – рассказывает пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

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Подросток, эксклюзивно для "Сегодня", под присмотром бабушки – показал как зашел в закрытый храм.

"Пошел посмотреть если деньги, там не было ничего и как зажег не помню, не знаю. Подпалил и ушел быстро", – говорит 12-летний Виталик.

Никакого буллинга не было

И признается – правоохранителям соврал. Никто не травил. Никаких издевательств, подтверждает бабушка.

"Они говорили, если я ничего не скажу, придут другие и будут бить", – рассказывает мальчик.

Подростки не враждовали, говорят сверстники.

"Не было такого. И сын батюшки над ним не издевался. Он хороший мальчик, мы дружим, играем", – говорит школьник Вадим Хахваз.

Парень говорит – и раньше воровал телефоны, еду и деньги из церкви, тратил на вкусности, сухарики, чипсы.

Местные просят психологов пообщаться с подростком. Из-за юного возраста судить его не могут, на папу и маму составили админпротокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Их могут оштрафовать на 10 тысяч гривен.

Кроме Виталика, в семье есть две дочери, младшей – 8 месяцев, у нее порок сердца. Перед односельчанами парень с бабушкой становятся на колени – просят прощения, люди не могут сдержать слез.

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