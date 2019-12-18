Протесты аграриев продолжаются: в Одесской области протестующие перекрыли пункт пропуска

Чтобы перекрыть пункт пропуска, использовали транспорт и сельхозтехнику

фото: Ирина Паламар, председатель Ассоциации животноводов Украины / Фото: Вести

Участники акции протеста против отмены моратория на продажу земли перекрыли пункт пропуска "Кучурган" в Одесской области. Об этом сообщила глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар на своей странице в Facebook.

"Наши фермеры, аграрии из Одесской области сегодня перекрыли международный пункт пропуска "Кучурган". Мы продолжаем протестовать против распродажи нашей украинской земли", – написала она.

Также Паламар уточнила, сколько транспорта задействовали протестующие.

"40 единиц сельхозтехники и 40 единиц автотранспорта задействованы на мирной акции около международного пункта пропуска "Кучурган"", – сообщила глава Ассоциации животноводов Украины.

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Она указала, что сейчас акции продолжаются по всей стране и, по ее мнению, будут только нарастать.

Напомним, 17 декабря митинги аграриев состоялись в Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

Кстати, месяц назад тоже прошли массовые протесты против земельной реформы: тогда украинцы перекрывали дороги в 13 областях страны.

Также ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов перечислил основные положения оборота земель в Украине.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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