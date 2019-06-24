Пьяный майор ВСУ устроил ночные гонки в Затоке

Его преследовали три экипажа патрульной полиции

В Затоке Одесской области в ночь с 22 на 23 июня командир кадра понтонно-мостового батальона воинской части А3955, базирующейся в Белгороде-Днестровском, майор Вооруженных сил Украины Сергей Шендерук устроил пьяные гонки.

Как пишет Альтернатива.орг, для "усмирения" гонщика пришлось применить три экипажа патрульной полиции. Остановить джип Land Rover Freelander майора с британской регистрацией (WN04ZFK, Великобритания) удалось в пгт. Затока.

На майора, которого пришлось заковать в наручники, составили четыре админпротокола, в том числе и по ст.130 КоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) .

От прохождения теста, определяющего уровень алкоголя в крови, как на месте происшествия, так и в медучреждении, майор Шендерук при свидетелях отказался, о чем также был составлен соответствующий протокол.

На место происшествия были вызваны сотрудники ВСП Военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона и следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского ОП из-за обнаружения в машине Шендерука ножа, который можно отнести к категории холодного оружия.

Как сообщалось, полицейского, устроившего пьяное ДТП с тремя погибшими в Херсонской области, отпустили под залог.

Также мы сообщали, что во Львовской области легковой автомобиль с молодыми людьми и несовершеннолетними девушками врезался в опору железнодорожного моста. В результате аварии погиб 18-летний водитель.

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