ДТП с тремя погибшими в Херсонской области: полицейского отпустили под залог

Сумма внесения залога за подозреваемого составляет 191 тысячу гривен

Фото: ГБР

Полицейского, который стал участником ДТП в Херсонской области, в котором погибла семья с маленьким ребенком, отпустили под залог в 191 тыс. гривен. Об этом Громадскому сообщили в Государственном бюро расследований.

20 июня следователями ГБР было направлено ходатайство о содержании под стражей без права внесения залога для подозреваемого. Такая же позиция отстаивалась и стороной обвинения в суде.

"Несмотря на это, следственный судья Мелитопольского горрайонного суда вынес решение об избрании меры пресечения с правом внесения залога в сумме 191 тыс. гривен", — рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Прокуратура и защитник пострадавших уже подали апелляцию на меру пресечения.

Напомним, ранее во Львовской области легковой автомобиль с молодыми людьми и несовершеннолетними девушками врезался в опору железнодорожного моста. В результате аварии погиб 18-летний водитель.

Кроме этого, мы сообщали, что в Запорожской области на трассе возле села Лукашевка Литинского района Винницкой области в ДТП попал автобус "Неоплан", выполнявший международный рейс из румынского города Сучава в Запорожье. В результате ДТП шестеро пассажиров были травмированы, четверо из них были госпитализированы.

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