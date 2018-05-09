Пять нарушений и одно уголовное дело: 9 мая в Одессе

Сегодня, 16:50

Админпротоколы связаны с мелким хулиганством и запрещенной символикой


В Одессе продолжаются торжественные памятные мероприятия, связанные с 9 мая, Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. При этом правоохранители уже зарегистрировали по меньшей мере шесть правонарушений, в том числе и одно уголовное, рассказали в отделе коммуникации ГУНП Одесской области.

"У нас всего есть шесть нарушений, из них одно уголовное производство, и пять административных протоколов. Два о мелком хулиганстве и три связаны с символикой", – рассказали "Сегодня" в отделе коммуникации ГУНП Одесской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уголовное производство открыли против автомобилиста, который ездил по городу с большим красным флагом с запрещенной символикой.

00_150Фото: dumskaya.net

"Правоохранители заметили транспортное средство нарушителя возле площади 10 апреля, водитель попытался скрыться. На территории Киевского района его автомобиль остановили", – уточняют в полиции.

Несмотря на ожидаемые не только в Одессе, но и по всей Украине провокации, торжественные мероприятия в Одессе проходят спокойно, за порядком в городе следят более 1000 правоохранителей.
Одесса, полиция, уголовное дело, символика, уголовное производство

Вы сейчас просматриваете новость "Пять нарушений и одно уголовное дело: 9 мая в Одессе". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото:npu.gov.ua

9 мая в Киеве: глава полиции города рассказал о происшествиях

Сегодня, 11:11

Возле парка Славы задержали человека с ружьем на плече, рассказал Крищенко

Запад

Фото: архив

Забор возле Монумента Славы во Львове обрисовали хулиганы - полиция

Сегодня, 10:39

Патрульные задержали трех человек, которые наносили надписи возле памятника
Загрузка...

Днепр

Фото: Facebook полиции Днепра

В Днепре копы ищут пропавшего ребенка с аутизмом

Вчера, 11:39

Десятилетний мальчик с аутизмом вышел из дому 7 мая и до сих пор не нашелся 

Украина

Патрульная полиция. Фото: AFP

Порядок 9 мая будут обеспечивать более 17 тысяч правоохранителей - МВД

7 Мая, 19:38

Правоохранители отработали тактику действий по пресечению групповых нарушений общественного порядка
Загрузка...