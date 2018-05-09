Пять нарушений и одно уголовное дело: 9 мая в Одессе

В Одессе продолжаются торжественные памятные мероприятия, связанные с 9 мая, Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. При этом правоохранители уже зарегистрировали по меньшей мере шесть правонарушений, в том числе и одно уголовное, рассказали в отделе коммуникации ГУНП Одесской области.

"У нас всего есть шесть нарушений, из них одно уголовное производство, и пять административных протоколов. Два о мелком хулиганстве и три связаны с символикой", – рассказали "Сегодня" в отделе коммуникации ГУНП Одесской области.

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Уголовное производство открыли против автомобилиста, который ездил по городу с большим красным флагом с запрещенной символикой.

Фото: dumskaya.net

"Правоохранители заметили транспортное средство нарушителя возле площади 10 апреля, водитель попытался скрыться. На территории Киевского района его автомобиль остановили", – уточняют в полиции.

Несмотря на ожидаемые не только в Одессе, но и по всей Украине провокации, торжественные мероприятия в Одессе проходят спокойно, за порядком в городе следят более 1000 правоохранителей.