Разборки со стрельбой в Одессе: в деле появилась охранная фирма

Участников нападения на магазин пока не нашли, но одну из машин обнаружили

После разборок со стрельбой на рынке "Седьмой километр" в Одессе, где были ранены два человека, полиция выяснила, что одна из двух машин, участвовавших в нападении, принадлежала местной охранной фирме.

Об этом со ссылкой на собственный источник в одесской полиции сообщает "Думская".

"В магазин №4318, расположенный в Тканевом ряду, ворвалась группа из 18 человек в медицинских масках и с глубоко надвинутыми на лицо капюшонами. Они были вооружены ножами и травматическими пистолетами", - говорится в сообщении.

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После этого налетчики начали избивать и стрелять в людей, которые находились в павильоне, в свою очередь, работники магазина оказали сопротивление, и нападавшие отступили.

"Погрузившись в машины, они покинули место происшествия. При этом потерпевшие успели разбить боковое и лобовое стекло микроавтобуса Ford. В результате нападения были травмированы три человека: два гражданина Сирии и украинец сирийского происхождения. У одного гематомы и резаные раны лица, у двоих – огнестрельные ранения", – заявил источник.

По его словам, владельцы магазина решили, что погромщиков наняли их недруги из магазина по соседству, и пришли к ним и начали бить окна. Прибывшая полиция и лидеры сирийской общины угомонили возбужденных людей, а десять человек забрали для выяснения обстоятельств случившегося в райотдел.

Расспросив их, полицейские узнали, что оба павильона принадлежат украинским гражданам сирийского происхождения, но исповедующим разные религии: налет был совершен на мусульман-суннитов, а окна в отместку били в магазине, принадлежащем православным христианам.

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"Конфликт между торговцами возник из-за парковочных мест, причем неделю назад они уже дрались. Как бы то ни было, свою причастность к стрельбе христиане отрицают. На месте происшествия обнаружили 11 гильз калибра 9 мм, две резиновые пули и две деревянные биты", - добавил источник.

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Оперативники изучили записи камер видео-наблюдения и выяснили, что микроавтобусы с нападавшими сопровождали еще два легковых автомобиля. Один из них был зарегистрирован на одесскую предпринимательницу, муж которой ранее управлял этой машиной – это сотрудник одесской федерации бокса. Он несколько раз нарушал правила дорожного движения, и попал в полицейскую базу.

В тот же день полицейским удалось найти один из микроавтобусов, на котором передвигались нападавшие. Он был припаркован на одной из улиц Одессы возле частного дома, в котором находились двое вооруженных охранников, которые заявили, что никуда не отлучались, на "Седьмом километре" не были.

Оба оказались сотрудниками частной охранной фирмы, зарегистрированной в Одессе. Ей же принадлежит и микроавтобус. Директор фирмы – некто Магомед Макаев.

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Один из охранников рассказал, что утром 2 июня он отдавал микроавтобус своему коллеге – сотруднику этой же охранной фирмы Василию Б, который и вернул машину на стоянку.

Самого Василия Б. полицейским найти пока не удалось – 2 июня он выключил все телефоны и пропал. Автомобиль был изъят. В суд направлено ходатайство о наложении на него ареста — как на вещественное доказательство. Расследование продолжается.

Напомним, ранее один из владельцев магазина, который подвергся нападению, рассказал, что причиной "разборок" считает конфликт из-за неаккуратно припаркованного автомобиля, позже приведшего к драке.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее в Приморском районе Одессы произошло дерзкое ограбление. Злоумышленники у банковского учреждения напали на мужчину. После этого в городе и прилегающих районах области был введен специальный оперативный план "Перехват".

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