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Разборки в центре Одессы: полиция задержала семь человек (фото и видео)

17 июня, 19:23

Руслан Ровик Руслан Ровик

Копы обнаружили участников драки, которые обратились к врачам

В Одессе полицейские задержали семерых участников драки со стрельбой и поножовщиной, которая произошла накануне в центре города, возле одного из ресторанов.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

По данным стражей порядка, вскоре после инцидента двое пострадавших обратились за медицинской помощью с ножевыми ранениями. Вскоре после этого были задержаны другие участники происшествия.

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В данный момент шестеро из них ожидают решения о мере пресечения в изоляторе временного содержания, а седьмой находится под охраной в больнице. У одного из задержанных изъяли травматический пистолет.

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Задержанных обвиняют по статье о "хулиганских действиях с применением холодного или огнестрельного оружия", что грозит тюремным сроком до семи лет.

Видео: Нацполиция

Напомним, ранее один из владельцев одесского магазина, который подвергся нападению, рассказал, что причиной разборок считает конфликт из-за неаккуратно припаркованного автомобиля, позже приведший к драке.

Видео: Нацполиция

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Приморском районе Одессы произошло дерзкое ограбление. Злоумышленники у банковского учреждения напали на мужчину. После этого в городе и прилегающих районах области был введен специальный оперативный план "Перехват".

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Одесса стрельба перестрелка разборки поножовщина

Источник: Сегодня

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