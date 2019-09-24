Ректором Одесского университета МВД назначен известный полицейский – СМИ

Вячеслав Аброськин / Фото: Facebook

Ректором Одесского государственного университета внутренних дел может стать бывший первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Об этом со ссылкой на собственный источник в Министерстве внутренних дел сообщили журналисты одесского издания "Думская".

"Представление Аброськина в качестве ректора Одесского государственного университета внутренних дел произойдет через несколько дней – это назначение согласовано, и ждут только приказа", – говорится в сообщении.

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Отметим, что предыдущий ректор университета Иван Катеринчук занимал свой пост три с половиной года и покинул этот пост 13 сентября, однако на официальном сайте учебного заведения он до сих пор числится ректором.

Напомним, 11 сентября спикер Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Сегодня" сообщил, что три заместителя главы Национальной полиции, а именно Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад, ушли в отставку. По его словам, все три офицера подали рапорты об отставке по собственному желанию, и эти рапорты были подписаны.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил руководителей полиции во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях за ненадлежащую организацию работы полиции на местах.

Также Аваков заявлял, что пять лет назад уровень доверия к украинским правоохранителям был 5%, а сегодня он составляет 37%.

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