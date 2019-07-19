Ремонт дорог в Одессе: перекрытые магистрали и новый маршрут

Одесситы жалуются на трудности с трафиком и постоянную пыль под окнами























Ремонтные работы в центре Одессы в разгар курортного сезона усложняют и без того проблемный трафик. Дорожное движение ограничено по меньшей мере в четырех местах: на днях закрыли для проезда Воронцовский переулок, ранее – Успенский, а также частично перекрыли проезжую часть на перекрестке улиц Прохоровской и Мясоедовской.

А работы на улице Софиевской, стартовавшие еще в марте, идут до сих пор. "Сегодня" выяснили, как долго объезжать эти участки стороной.

Сейчас Софиевская выглядит, как огромная ремонтная площадка протяженностью с километр. Напомним, тут должны заменить инженерные сети, уложить новое трамвайное полотно, отремонтировать тротуары.

"Хорошо, что делают, но очень долго. И всю улицу зачем-то разворотили. Теперь из-за пыли и по улице не пройти, и стирку не повесить", – пожаловалась Лидия Петровна, которая живет в самом центре перекрытого участка.

Ремонтники на этом участке неразговорчивые, дескать, работы много и говорить некогда. А в муниципалитете тем временем уверяют, что работы идут по графику.

"В ноябре по улице Софиевской планируется запустить движение автотранспорта и начать обкатку трамвайного полотна", — говорили в пресс-службе мэрии.

В Успенском переулке проезд ограничили не из-за ремонта дороги, а из-за строительства дома.

"Проехать вообще невозможно, постоянно приходится кого-то пропускать, а после работы еще и места для парковки не найдешь", — жалуется автовладелец Валерий, который живет неподалеку от стройки.

Мы, к слову, лично стали свидетелями того, как два авто не могли разминуться из-за того, что узенькая проезжая часть заставлена припаркованными машинами.

О капитальном ремонте Воронцовского переулка уже объявили, о перекрытии заявили, но на сам ремонт пока даже намеков нет. Тут тоже планируют заменить подземные коммуникации.

По словам начальника городского управления дорожного хозяйства Андрея Шмагая, стоимость работ составит 20 млн грн, а полного их завершения стоит ждать в конце года. Правда, чиновник добавил, что переулок постараются открыть для проезда ко Дню города, а потом будут проводить работы, не требующие перекрытия.

Ремонт на перекрестке улиц Мясоедовской и Прохоровской идет полным ходом. Дорогу перекрыли лишь частично, но работа трамвайного маршрута №21 пока приостановлена. Ему заменят рельсы. Вместо трамвая ходит временный автобус № 21т. Он курсирует от Тираспольской площади до остановки Застава-ІІ.

Местные рабочие признались нам, что из-за частичного перекрытия работать намного сложнее, но к осени думают закончить.

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