Россия вернет Украине захваченные катера: за ними вышли буксиры

Передача судов состоится в 60 милях от Одессы

/ Фото: Думская

Малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые были захвачены россиянами 25 ноября 2018 года, в ночь на 17 ноября вернут Украине.

Из портов Одесы, Южного и Черноморска за ними уже вышли специальные суда: поисково-спасательный "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака", сообщает "Думская".

Как стало известно, россияне буксируют украинские корабли из оккупированной Керчи, а передача должна состояться в открытом море – за 60 миль от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

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В каком состоянии находятся катера после годичного пребывания в плену, неизвестно.

Напомним, 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека.

В рамках обмена пленными 7 сентября арестованные украинские моряки, а также другие политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой, вернулись в Украину. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

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