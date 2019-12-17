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С затонувшего у берегов Одессы танкера водолазы изъяли важные документы

17 декабря, 18:14

Изъятие документов проводилось по решению суда

В Одессе с борта затонувшего танкера "Делфи" водолазы изъяли вещественные доказательства и документы, которые могут стать уликами в ходе расследования.

Как сообщил заместитель мэра города Андрей Котляр, выемка проводилась специалистами коммунального управления "Спасательно-водолазная служба" Одесского горсовета после обращения стражей порядка.

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"Все доказательства были собраны спасателями и водолазами, а потом переданы следователям. Работы проводились согласно решению Киевского районного суда Одессы", – подчеркнул он.

Ранее совладелец компании "Эко-Сервис", которую привлекли к ликвидации последствий кораблекрушения, рассказал, о трех сценариях дальнейшей работы с судном. По его словам, предварительно, судно получило несколько пробоин и уже набрало около полутора тысяч тонн воды.

Если пробоины невелики и их удастся заделать, то из танкера удалят всю загрязненную воду. После этого "Делфи" должен всплыть и его можно будет оттащить на утилизацию. Если воду не удастся откачать, судно придется резать на месте.

Кстати, год назад, 20 ноября 2018 года, на этом же месте выбросило на берег буксир "Параллель", который незадолго до того "потерял" баржу, груженную контрабандными сигаретами.

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Одесса танкер документ водолазы

Источник: Сегодня

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