Сбывал каннабис и психотропы: в Одессе задержали "закладчика"
Мужчине грозит от шести до десяти лет лишения свободы
В Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Во время задержания у мужчины правоохранители нашли и изъяли 80 полиэтиленовых свертков с каннабисом и психотропным веществом. Кроме того, во время обыска в доме одессита нашли еще 37 пакетов с наркотиками. 28-летнему одесситу грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
"По данному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, – отметил заместитель начальника Киевского отдела полиции Александр Мильчук.
Напомним, недавно в Одесской области полиция разоблачила нарколабораторию, которую 35-летний житель Подольска устроил в собственной квартире. Во время обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли почти два килограмма различных прекурсоров.
Также сообщалось, что полицейские Киевской области изъяли у мужчины амфетамин на сумму почти 500 тыс. гривен.
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