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Сбывал каннабис и психотропы: в Одессе задержали "закладчика"

Сегодня, 14:54

Мужчине грозит от шести до десяти лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.
Сбывал каннабис и психотропы: в Одессе задержали "закладчика" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/114/787/5c8114787934c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/114/787/5c8114787934c.jpg Одесса Мужчине грозит от шести до десяти лет лишения свободы

В Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Во время задержания у мужчины правоохранители нашли и изъяли 80 полиэтиленовых свертков с каннабисом и психотропным веществом. Кроме того, во время обыска в доме одессита нашли еще 37 пакетов с наркотиками. 28-летнему одесситу грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

"По данному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, – отметил заместитель начальника Киевского отдела полиции Александр Мильчук.

Напомним, недавно в Одесской области полиция разоблачила нарколабораторию, которую 35-летний житель Подольска устроил в собственной квартире. Во время обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли почти два килограмма различных прекурсоров.

Также сообщалось, что полицейские Киевской области изъяли у мужчины амфетамин на сумму почти 500 тыс. гривен

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Тег Одесса, наркотики, задержание, психотропы, закладки

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